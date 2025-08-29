¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¡£7²ó3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡á28Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤Ï28Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢3ÈÖ¥¢¥À¥á¥º¤ËÄËº¨¤Î2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î9¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö1ËÜÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ï°Õ¿Þ¤·¤ÆÅê¤²¤¿µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿°ì