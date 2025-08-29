広陵高（広島）が野球部内の暴力行為を巡って全国高校野球選手権の出場を辞退した問題で、スポーツ庁の室伏広治長官は２９日、記者会見で「暴力やいじめはスポーツの価値を著しく下げる。国民にしっかり説明する義務がある」と苦言を呈した。室伏長官は「我々も重く受け止めている」と言及。問題の背景について「自分たちのルールを作り、社会とずれていることに気づかず、正しいと思って進んでいたら大きな間違いを起こした」