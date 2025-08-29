財務省＝29日午前、東京・霞が関財務省が29日、国の2026年度予算編成で各省庁からの概算要求を事実上締め切り、一般会計の要求総額は122兆円台に膨らむ見通しとなった。3年連続で過去最大となる。120兆円を超えるのは初めて。長期金利が上昇し、国債の償還や利払いに充てる国債費が急増。物価高や人件費の上昇を反映して政策経費が増え、防衛費や高齢化に伴う社会保障費も過去最大を更新する。財務省は国債費として過去最大の3