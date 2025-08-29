浜松市の公立小中学校では、一部の学校で29日から新学期が始まり、夏休みを終えた子どもたちが元気に登校しました。浜松市立 笠井小学校では41日間の夏休みが終わり、29日から2学期がスタートしました。始業式は、熱中症対策のためエアコンのある各教室でリモート形式で行われ、代表の児童が2学期の目標を発表しました。また、伊藤美香校長は「何度でもチャレンジする2学期にしてほしい」などと児童に呼びかけました。