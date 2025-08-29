アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/29営業日時点＝ 上海銅 0.5％ 大連とうもろこし 0.41％ 上海重油 -0.03％ 上海異形鉄筋 -0.28％ 上海ゴム -0.31％ 大連ポリエチレン -0.47％ ＊数値は前日比％