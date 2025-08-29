８月独失業者数が予想外の減少、ユーロ買いに反応＝ロンドン為替 ８月ドイツ失業者数は９千人減と市場予想１万人増から予想外の減少だった。前回値は２千人増だった。失業率は６．３％と予想および前回値と一致した。失業者数の結果に反応して、ユーロが買われている。対ポンドでユーロは本日の高値を更新。 EUR/USD1.1673EUR/JPY171.62EUR/GBP0.8653