俳優・藤原大祐のパーソナルブック『FeaT.』が2025年10月24日（金）よりワニブックスから発売される。 【画像】藤原大祐、制服カットや大人っぽい表情の数々 現在放送中のドラマ『ちはやふるーめぐりー』の折江懸心役で話題沸騰中、そしてシンガーソングライターとしての顔も持つ藤原大祐のパーソナルブックが発売決定。2022年の10代ならではの姿から2025年に見せた男らしさまで多彩に