２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．３３ポイント（０．３７％）高の３８５７．９３ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めている。また、資金流入期待も大きく、相場の先高観も広がる状況だ。ただ、上値は限定的。きょう２９日に中国の大手行が決算報告するほか、週末３１日に、国家統計局などによる