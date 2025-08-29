サッカーのトルコ1部フェネルバフチェは29日、ジョゼ・モウリーニョ監督（62）の解任を発表した。2024年夏から指揮を執っていたが、27日に欧州チャンピオンズリーグ（CL）予選のプレーオフ第2戦でベンフィカ（ポルトガル）に0―1で敗れ、2戦合計0―1で敗退して批判が高まっていた。ポルトガル出身の同監督は2004年に母国の強豪ポルトで欧州CLを制覇。05年にチェルシー（イングランド）を50季ぶりのリーグ優勝に導いてさらに