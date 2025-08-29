DeNAのローワン・ウィック投手が29日、一軍登録された。ウィックは上半身のコンディション不良で、7月16日に出場選手登録を抹消された後、二軍で調整を続け、今月27日にイースタンリーグのヤクルト戦（戸田）で実戦に復帰。1回13球を投げ、2三振を奪うなど、1安打無失点だった。報道陣の取材に応じた三浦大輔監督は、「きょうからウィックを呼んでいる。登録します。時期も時期なんでね。じっくり待っていても試合数がどんど