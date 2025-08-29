別府競輪場のF2「競輪公式投票CTC杯」は2日目を終えた。128期の期待の星、北岡マリア（19＝石川）は前日に続く2着で決勝へと進出。ただ、2走を未勝利とあって満点の笑顔とはいかなかった。「仕掛けるつもりが山原（さくら）さんと合ってしまった。付いて行く分は脚には余裕があった。外枠だし前々」とコメント。まだまだ素質だけで走っている印象だが、そろそろ結果が欲しい。決勝では得意の捲りを繰り出すか。