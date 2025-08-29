中国商務部の何詠前報道官は28日に北京で行われた定例記者会見で、「今後、対外貿易企業への金融、雇用などの支援をさらに強化し、企業の生産と契約履行を保障していく」と述べた。何報道官は、「対外貿易企業がよりよく受注を確保し、市場を開拓できるよう支援することは、一貫して対外貿易業務における重要な取り組みの一つだ。商務部はすでに打ち出した政策の実効性を確保し、対外貿易企業へのサービス保障を強化し、企業が各種