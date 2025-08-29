ロッテは29日、9月2日から4日の日本ハム戦（いずれもZOZOマリンスタジアム、18時00分）で、「ALL FOR CHIBA」の一環として、千葉県内各市町村の特産品を3日間連続でプレゼントすることになったと発表した。「ALL FOR CHIBA」とは、県内イースタン・リーグの開催をはじめ、学校訪問やベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、マリーンズが様々な施策に取り組む地域振興活動。特産品の配布は、球場外周の球場正面エリアにあ