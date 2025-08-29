ROIROMによる初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が、日本テレビにて9月5・12日の2週連続で放送されることが決まった。【写真】本多大夢＆浜川路己が沖縄旅『ROIROM ROAD』よりROIROMはオーディション番組で注目を浴びた本多大夢と浜川路己によるユニット。初めての冠番組は路己の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地「沖縄」で“ルーツ旅”。2人にはレンタカーが用意され「思い