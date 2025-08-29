「平成Kawaii POP UP SHOP Navigated by 『今日、駅で見た可愛い女の子。』」が9月2日（火）～9月21日（日）に東急プラザ原宿「ハラカド」3Fにて開催される。 【写真】「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」グッズが登場 このたびのPOP UP SHOPに平成を代表するサンエックスキャラクター「たれぱんだ」「こげぱん」などのグッズが登場。 漫画「今日、駅で見た可愛い女の子。」の51話の題材となり、SNS投稿