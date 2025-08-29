瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。29日夜も晴れる所が多いですが、岡山県北部では湿った空気の影響で局地的に雨が降るでしょう。 30日も日差しがよく届く見込みです。ただ、午後は雷を伴い激しい雨が降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。朝の最低気温は岡山で26度、津山で24度、高松で27度でしょう。 日中の最高気温は岡山と津山で37度、高松で38度の見通しです。29日よりも気温