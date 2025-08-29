株式会社ディー・エル・イーは29日、新作SNS漫画『靴裏ハンター 〜標的は数学教師 編〜』の第2話をＸにて公開した。配信開始にあわせて、第1話に続いて第2話の漫画動画でも本作に登場するキャラクター全てを、声優・羽多野渉が１人で演じる動画が公開された。【動画】結構、かわいい声（笑）女子高校生を熱演した羽多野渉同作品は、爽やかなイケメン数学教師に魅了されている女子高生が主人公。ある出来事から教師の靴の裏に引