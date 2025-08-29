今回、Ray WEB編集部は熱血上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は新卒で現在の会社に就職しました。楽しい毎日を過ごしていますが、1つ困ったことがあって……？植田さんの完璧なプレゼンに対して、熱血なあまり文句を言う上司の高野さん。このあと植田さんはどんな対応を取るのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：CHIHIROライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】ダメ