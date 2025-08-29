地元記者クラブから要請書を受け取る、静岡県伊東市の田久保真紀市長＝29日午前、伊東市役所静岡県伊東市議会は29日、田久保真紀市長の学歴詐称問題を調査する特別委員会（百条委員会）を開き、田久保氏が百条委で虚偽証言をしたり、7月の証人尋問出席を拒否したりしたことに正当な理由がないとして地方自治法違反容疑で刑事告発することを決めた。30日の議会運営委員会で田久保氏に対する不信任決議案の取り扱いを協議。来月1日