ラクーンホールディングスはこの日の取引終了後、５～７月期連結決算を発表した。売上高は前年同期比２．３％増の１５億５９００万円だった一方、営業利益は同９．６％減の２億７１００万円だった。 トップラインの成長は確保したものの、利益面ではＥＣ事業での米関税影響による海外送料の増加などが響いた。通期の増収増益見通しは据え置いた。 出所：MINKABU PRESS