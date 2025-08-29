アイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業した貝賀琴莉（23）が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。このアザーカットとインタビューが到着した。【別カット】童顔とギャップのある胸元を見せた貝賀琴莉■貝賀琴莉インタビュー――FLASH初掲載、おめでとうございます！【貝賀】ありがとうございます！同じ事務所の先輩たちが掲載されているのを見ていたので、私も掲載していた