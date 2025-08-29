三重県亀山市のシャープ亀山工場＝2019年2月シャープは29日、中小型液晶パネルを生産する亀山工場（三重県亀山市）の一部を、自動車部品の試作製造などを手がけるトピア（三重県鈴鹿市）に売却する契約を締結したと発表した。売却額は12億円で、9月25日に譲渡する予定。売却するのは2016年からスマートフォン向けのセンサー部品を製造していた工場で、20年度に生産を終了していた。亀山工場を巡っては、第2工場を26年8月までに