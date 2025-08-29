ＢＴＭは２９日の取引終了後、さくらインターネットとセールスパートナー契約を締結したと発表した。 さくらネットは自社運営の国内データセンターからクラウドサービスを含む各種事業を展開。パートナーネットワークの拡大を進めている。ＢＴＭは顧客へのクラウドの選択肢を増やし、最適なソリューションの提供を図る。 （注）タイトル末尾の「◇」