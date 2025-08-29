宮内庁は29日、天皇、皇后両陛下が第79回国民スポーツ大会（旧国民体育大会）の総合開会式出席などのため、9月28日から1泊2日の日程で滋賀県を訪問されると発表した。28日に東京駅から新幹線で滋賀県に入り、彦根市の平和堂HATOスタジアムで開会式に出席し、天皇陛下があいさつする。その後、大津市のホテルで大会関係者と懇談する。29日はバドミントン競技を観戦するほか、彦根市の県立盲学校を訪れ、中学生の社会の授業な