ＭＢＳが入手した防犯カメラ映像の分析で、谷本将志容疑者（３５）は、事件を起こす２日前以降、被害女性の勤務先近くを歩く姿が少なくとも「５０回」確認されました。谷本将志容疑者（３５）は８月２０日、神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳女性の胸などをナイフで刺して殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者はこれまで、被害女性について「全く知らない人」と供述していましたが、事件を起こす２日前に、被害