8月28日に日本サッカー協会は、9月のアメリカ遠征に向けた日本代表の招集メンバーを発表。日本時間7日にメキシコ代表、同10日にアメリカ代表と対戦する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図2026年ワールドカップ本大会が開催されるアメリカでの強化試合シリーズに向けて森保一監督は25名を招集。その布陣をポジション別に整理する。ここ1年の日本代表は3バック（3−4−2−1）を基本システムにしてきたが