まるで火山が噴火したかのように立ち上る灰色の煙。スペイン北西部で発生した山火事を捉えた、新たな映像です。熱波が続くヨーロッパの各地で相次いでいる山火事。被害規模が最も大きいのがスペインで、すでに東京都の面積の約2倍に当たる40万ha以上が焼失しました。住民：火は住宅の近くまで来ました。その後少し下がりましたがまだ消えていません。スペイン北西部のガリシア州で21日に発生した山火事の映像では、煙であっという