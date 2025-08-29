29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万955枚だった。うちプットの出来高が6487枚と、コールの4468枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の649枚（2円安41円）。コールの出来高トップは4万4000円の1244枚（75円安145円）だった。 コールプット 出来