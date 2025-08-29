29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールは5万2000円コール10枚の取引が成立。終値は16円だった。プットのの合計出来高は54枚。プットの出来高トップは3万5000円の10枚（160円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格