記録的な大雨の影響で一部区間で運転を見合わせているＪＲ宗谷線は、代行バスの運行が続いています。旭川駅では８月２９日朝、稚内行きの代行バスに長い列ができました。ＪＲ宗谷線は２６日の記録的な大雨により、線路下の土砂流出などあわせて１３か所で被害が確認されています。音威子府ー稚内間は運転見合わせが続いていて、旭川駅では２９日朝、およそ４０人の乗客が稚内に向かう代行バスに乗車しました。 （韓国から