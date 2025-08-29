上皇ご夫妻は29日、長野県軽井沢町での静養を終え、新幹線で帰京された。21日から滞在し、側近によると、宿泊先でゆっくり過ごしたという。23日は、戦後に中国の旧満州から引き揚げてきた人々が入植した大日向開拓地に足を運び、野菜畑を散策した。