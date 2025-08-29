NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は山粼伊織投手と泉圭輔投手、オコエ瑠偉選手を1軍登録。田中将大投手と石川達也投手の登録を抹消しました。山崎投手は今季19試合に先発し、チームトップの9勝(3敗)、防御率1.73の成績で、チームのエースとして活躍。この日先発予定で10勝目をかけて首位阪神との重要な一戦に臨みます。泉投手は、今季開幕メンバーに名を連ねるも、5試合にリリーフ登板し防御率7.94で4月16日に登録