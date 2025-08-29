中国電力は29日、山口・上関町で建設を計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、建設が可能とする調査結果を町に伝えました。中国電力は上関町に原子力発電所で使用済みとなった核燃料を、一時的に保管する中間貯蔵施設の建設を計画しています。予定地でのボーリング調査を2024年11月に終え、活断層の有無を含め建設が可能かどうかの調査を進めてきました。反対派住民が詰めかける中、中国電力の大瀬戸聡常務は現地調査