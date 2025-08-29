お笑い芸人の有吉弘行（51）が29日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。第1子誕生後の生活について語った。有吉は21年、元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。昨年3月にラジオ番組で第1子誕生を報告した。1歳半になった子供。最近の有吉は、仕事を終えると「直帰が多い」と言い、「子供の面倒ばっかりで。犬みたいです。家中を走り回ってます。“宅