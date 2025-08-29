夏休みも残すところあと3日。宿題にもぴったりのモノづくりワークショップが、8月29日に高知市の自由民権記念館で行われました。高知市の自由民権記念館では月1回のペースで様々なワークショップを企画していて、29日はキーホルダー作りなどが行われました。キーホルダーの素材は鹿の角。高知商業高校のジビエ部が講師を務め、子どもたちは角にひもを通して作ります。シカの角は、魔除