柔道パリ五輪90キロ級銀メダルの村尾三四郎（25）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「今年も行きたい#川サウナ」とつづられた投稿。大自然の中でサウナを楽しむ写真を複数枚アップした。この投稿にファンは歓喜。「大自然と筋肉…画力強すぎる」「すごい筋肉の圧…！素敵です！」「最高のファンサ、ありがとうございます」「遠近感がバグってる…三四郎デカすぎない？」「眼福眼