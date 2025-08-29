福井競輪場のPR隊が29日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。9月12〜15日に開催する「第41回共同通信社杯競輪（G2）」の魅力をアピールした。福井での特別競輪は20年のウィナーズC以来。地元の脇本雄太、古性優作（大阪）、郡司浩平（神奈川）らS級S班の選手や、オールスター競輪でG1初制覇し地元に“凱旋”となる寺崎浩平らが出場する。開催に合わせVtuberの新キャラクターが宣伝隊長としてデビューする予定で、