宮粼駿監督のアニメ映画『もののけ姫』が、本日8月29日21時より金曜ロードショー（日本テレビ系）にて放送枠55分拡大＆ノーカットで放送される。1997年に公開された同作の興行収入は201億8000万円で、当時の日本映画の興行収入記録を塗り替えたことでも知られている。公開から四半世紀以上を経た今もなお、同作を宮粼駿の代表作と見る向きもあり、時代を越える普遍性を獲得したといえるだろう。