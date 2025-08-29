芦沢央の最新小説『おまえレベルの話はしてない』が2025年9月18日に河出書房新社から発売される。 【画像】芦沢央、直筆メッセージ 2020年と2025年には直木賞候補となり、読者からも絶大な人気を集める芦沢央。最新作『おまえレベルの話はしてない』は、かつて同じ夢を追いながらも異なる道を歩んだ26歳の青年【プロ棋士と東大卒の若き弁護士】、将棋界と法曹界という異なる舞台で生きる若きふたりの、互いへの身をよ