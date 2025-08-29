県によりますと、8月26日から28日にかけて、村上市、胎内市、新発田市で、県のダム関係施設などに設置された避雷設備が14か所で盗まれる被害が確認されました。盗まれたのは、ダム放流時に警報を出す「ダム警報局」などに設置された避雷針と避雷導線です。 村上市では三面川ダム警報局や荒川頭首工警報局などの6か所。胎内市では胎内川ダム警報局などの4か所。新発田市では、内の倉ダム警報局の4か所。被害は合わせて14か所にな