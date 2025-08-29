ピザハット史上初となる“和スイーツピザ”が、祇園辻利とのコラボで誕生。「ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」が数量・期間限定発売されます。今回の祇園辻利とのコラボメニューは、祇園辻利のお抹茶を贅沢に練りこんだサクサクのクリスピー生地に、濃厚な抹茶餡ともちもちの白玉をサンド。ほろ苦く上品な抹茶の風味と濃厚なチーズのコクが絶妙にマッチし、甘じょっぱさがクセになる、まさにご褒美和スイーツピザです。黒みつの深