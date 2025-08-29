KDDIは、9月に地方自治体と連携して実施する「au PAY」のキャンペーンを発表した。 9月1日からは北海道北広島市、栃木県那須塩原市、長野県須坂市で還元（上限あり）が実施される。付与上限額や終了日はそれぞれ異なり、たとえば那須塩原市では10月末まで、北広島市と須坂市は9月末まで。 また、東京都練馬区の大門通り商店街では、最大40％引きクーポンがプレゼントされる。 エリ