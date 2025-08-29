肝硬変は、一度発症すると治療方法がほとんどなく、放置していると命に関わる病気です。また、肝臓は、異常が起きていても自覚症状がでにくく、何らかの症状があるときにはすでに病気が進行していることがほとんどです。肝硬変の発症の原因には、肝炎ウイルスによるものや過度な飲酒によるものなど、いくつかの原因が存在しますが、肝臓の異常を早期に発見し、できるだけ早期に適切な対処をすれば肝硬変を予防したり、進行を遅らせ