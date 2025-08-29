今日29日は関東から九州は強い日差しが照り付け、午後4時までに104地点で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。明日30日は、猛暑日地点が大幅に増える見込みで、関東から東海では40℃予想の所もあります。8月最後の週末は危険な暑さとなるため、お出かけの際は熱中症対策を徹底してください。今日29日は関東〜九州の104地点で猛暑日今日29日は、関東から九州は強い日差しの照り付けた所が多く、昨日28日の50地点よりも多い104地