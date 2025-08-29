苦みを感じる成分を塗ったパナソニックエナジーのコイン形リチウム電池パナソニックエナジーは29日、誤飲を防ぐため、苦みを感じる成分を塗ったコイン形リチウム電池を10月に発売すると発表。小型の電子機器が普及する中、乳幼児が誤って電池をのみ込む事故が後を絶たず、口に含んでも苦くてはき出す仕様にした。国内メーカーでは初の取り組みという。コイン形電池は玩具の他、体温計や紛失防止タグといった製品で使われている