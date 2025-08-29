JR紀勢線は29日午後3時50分ごろ、三重県松阪市の徳和駅から多気町の多気駅の間の上下線で一時運転を見合わせましたが、午後5時16分に再開しました。 JR東海によると、この区間を通った快速列車の運転士が、枕木から煙が出ているのを発見したということで、消火作業と安全確認をしていました。 この影響で、紀勢線や関西線で遅れや運休が出ています。