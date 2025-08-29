29日（金）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。日本ハムの先発投手は山本晃大、対するヤクルトの先発投手は坂本拓己。ヤクルト投手陣を前に無得点のまま迎えた5回表。日本ハム打線はこの回もヤクルト・長谷川宙輝を攻めあぐね、三者凡退に打ち取られる。5回裏、好投を続ける山本晃は松本龍之介を二飛、郄野颯太を中飛、澤野聖悠を空三振と三者凡退に打ち取った。山本晃は5回79球、2安打、7奪