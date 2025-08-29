¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë²á·ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡¦ÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë½é¤á¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿½÷À­¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½µ5¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¡¢²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡¦ÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËëÅÄ¤ß¤æ¡£¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢²á·ã¤µ¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤À¶Á¿