ソフトバンクは29日、栗原陵矢内野手（29）を出場選手登録した。7月2日の試合前練習で右脇腹を痛め、翌3日に出場選手登録を外れた。1軍合流した28日に千葉で自主練習を行った際には「最後まで突っ走りたい」と決意を語った。今季は53試合に出場して打率2割1分4厘、5本塁打、19打点。