福山雅治が主演し、有村架純と初共演する映画『ブラック・ショーマン』より、福山＆有村による“叔父姪”バディの最新写真に加え、全員怪しい同級生たちの写真も解禁された。【写真】“叔父姪”バディ、全員怪しい同級生たちも『ブラック・ショーマン』場面写真ギャラリー本作は、東野圭吾によるシリーズ累計87万部の大ヒット小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）を映画化したミステリーエンター